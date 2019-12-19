Малкин превратился в Санта-Клауса в рождественском видео «Питтсбурга»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» представил шуточное видео, посвящённое католическому Рождеству, которое празднуется в Северной Америке и странах Западной Европы 25 декабря.

По сюжету ролика хоккеисты «Пингвинз» становятся свидетелями гибели Санта-Клауса, поэтому вынуждены взять на себя его функции перед праздником. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сам по волшебству превращается в Санта-Клауса — у него вырастает седая борода, и он резко начинает прибавлять в весе.

«Я набрал за неделю 45 фунтов. Посмотри на это», — произносит в ролике российский форвард на приёме у врача, держа в руках выпирающий живот.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».