Президент ФХР Третьяк напутствовал молодёжные сборные России

Сегодня, 19 декабря, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк встретился с мужской и женской молодежными сборными России в конференц-зале УТЦ “Новогорск”, информирует пресс-служба организации.

Команды готовятся к участию в молодёжных чемпионатах мира. Президент ФХР обратился к игрокам, тренерам и персоналу команд с напутствием и пожелал спортивной удачи и побед на предстоящих турнирах.

Женский молодёжный чемпионат мира состоится в Братиславе 26 декабря — 2 января. В группе А девушки сыграют со сборными Канады, США и Финляндии.



Молодёжный чемпионат мира 2020 пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе молодёжка сыграет со сборными Чехии, Канады, США и Германии.