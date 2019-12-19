Президент ФХР Третьяк напутствовал молодёжные сборные России
Сегодня, 19 декабря, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк встретился с мужской и женской молодежными сборными России в конференц-зале УТЦ “Новогорск”, информирует пресс-служба организации.
Команды готовятся к участию в молодёжных чемпионатах мира. Президент ФХР обратился к игрокам, тренерам и персоналу команд с напутствием и пожелал спортивной удачи и побед на предстоящих турнирах.
Женский молодёжный чемпионат мира состоится в Братиславе 26 декабря — 2 января. В группе А девушки сыграют со сборными Канады, США и Финляндии.
Молодёжный чемпионат мира 2020 пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе молодёжка сыграет со сборными Чехии, Канады, США и Германии.
Третьяк — о победе на Кубке вызова: резерв у нас есть, надо им правильно распорядиться
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