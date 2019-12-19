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Гол Мэйсека на 10-й секунде помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»

Гол Мэйсека на 10-й секунде помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» одержал победу в матче с «Нефтехимиком».

Счёт в матче уже на 10-й секунде открыл форвард хозяев Брукс Мэйсек. Он стал автором самой быстрой шайбы в сезоне и самой быстрой шайбы в истории «Автомобилиста» в КХЛ. На 10-й минуте Георгий Белоусов удвоил преимущество хозяев. Но ещё в первом периоде Якоб Берглунд сократил отставание в счёте, а в начале второй 20-минутки Александр Черников восстановил равновесие.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Мэйсек (Голышев) – 00:10' (5x5)   2:0 Белоусов (Дацюк, Хрипунов) – 10:06' (5x5)   2:1 Берглунд (Сергеев, Энлунд) – 14:56' (4x4)   2:2 Черников (Куликов, Хисамутдинов) – 22:13' (5x5)   3:2 Плэтт (Мамкин) – 25:47' (5x5)   3:3 Энлунд (Падакин, Берглунд) – 34:01' (5x5)   4:3 Мэйсек (Плэтт, Мамкин) – 38:46' (5x5)

После этого Джефф Плэтт снова вывел хозяев вперёд, а гости отыгрались, благодаря точному броску Йонаса Энлунда. В концовке второго периода Мэйсек оформил дубль, счёт больше не менялся.

Эта победа стала для «Автомобилиста» уже третьей подряд. «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд.

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