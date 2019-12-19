Гол Мэйсека на 10-й секунде помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»

В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» одержал победу в матче с «Нефтехимиком».
Счёт в матче уже на 10-й секунде открыл форвард хозяев Брукс Мэйсек. Он стал автором самой быстрой шайбы в сезоне и самой быстрой шайбы в истории «Автомобилиста» в КХЛ. На 10-й минуте Георгий Белоусов удвоил преимущество хозяев. Но ещё в первом периоде Якоб Берглунд сократил отставание в счёте, а в начале второй 20-минутки Александр Черников восстановил равновесие.
После этого Джефф Плэтт снова вывел хозяев вперёд, а гости отыгрались, благодаря точному броску Йонаса Энлунда. В концовке второго периода Мэйсек оформил дубль, счёт больше не менялся.
Эта победа стала для «Автомобилиста» уже третьей подряд. «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд.
- 19 декабря 2019
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