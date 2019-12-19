Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN

Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге. Первое место занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Вторая строчка досталась нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, а тройку лучших замкнул российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

В топ-100 также попали ещё девять представителей России.

Топ-100 списка лучших игроков в истории НХЛ за десятилетие по версии ESPN:

1. Сидни Кросби

2. Коннор Макдэвид

3. Александр Овечкин

4. Эрик Карлссон

5. Хенрик Лкндквист

6. Евгений Малкин

7. Патрис Бержерон

8. Стивен Стэмкос

9. Патрик Кейн

10. Данкан Кит.

11. Павел Дацюк…

14. Никита Кучеров…

21. Сергей Бобровский…

25. Владимир Тарасенко…

64. Артемий Панарин…

87. Андрей Василевский

88. Илья Ковальчук…

100. Александр Сёмин.