«Амур» обыграл «Трактор» в серии буллитов
В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — «Амур».
Счёт в матче на 15-й минуте открыл форвард гостей Вячеслав Ушенин. В концовке второго периода Ник Бэйлен восстановил равновесие. В самом начале третьей 20-минутки Лукаш Седлак вывел хозяев вперёд, но Михал Йордан перевёл матч в овертайм. В овертайме соперники не смогли изменить счёт, в итоге всё решилось в серии буллитов, в которой точнее оказался «Амур».
КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Ушенин Вячеслав (Горшков, Ушенин Владислав) – 15:31' (5x5) 1:1 Бэйлен (Седлак, Кэлоф) – 39:32' (5x5) 2:1 Седлак (Кэлоф, Косов) – 40:23' (5x5) 2:2 Йордан (Зогорна) – 48:48' (5x5) 2:3 Железков – 65:00' (ПБ)
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Амур» прервал серию из четырёх поражений. «Трактор» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.
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