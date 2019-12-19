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«Амур» обыграл «Трактор» в серии буллитов

«Амур» обыграл «Трактор» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — «Амур».

Счёт в матче на 15-й минуте открыл форвард гостей Вячеслав Ушенин. В концовке второго периода Ник Бэйлен восстановил равновесие. В самом начале третьей 20-минутки Лукаш Седлак вывел хозяев вперёд, но Михал Йордан перевёл матч в овертайм. В овертайме соперники не смогли изменить счёт, в итоге всё решилось в серии буллитов, в которой точнее оказался «Амур».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Ушенин Вячеслав (Горшков, Ушенин Владислав) – 15:31' (5x5)   1:1 Бэйлен (Седлак, Кэлоф) – 39:32' (5x5)   2:1 Седлак (Кэлоф, Косов) – 40:23' (5x5)   2:2 Йордан (Зогорна) – 48:48' (5x5)   2:3 Железков – 65:00' (ПБ)

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Амур» прервал серию из четырёх поражений. «Трактор» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.

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