«Амур» обыграл «Трактор» в серии буллитов

В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — «Амур».

Счёт в матче на 15-й минуте открыл форвард гостей Вячеслав Ушенин. В концовке второго периода Ник Бэйлен восстановил равновесие. В самом начале третьей 20-минутки Лукаш Седлак вывел хозяев вперёд, но Михал Йордан перевёл матч в овертайм. В овертайме соперники не смогли изменить счёт, в итоге всё решилось в серии буллитов, в которой точнее оказался «Амур».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Амур» прервал серию из четырёх поражений. «Трактор» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.