Матч СКА — ЦСКА вошёл в пятёрку лучших по посещаемости в Европе

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА — ЦСКА собрал на трибунах «Газпром Арены» 61 810 зрителей. Об этом сообщается в официальном «твиттере» СКА.
Таким образом, матч вошёл в пятёрку самых посещаемых хоккейных матчей Европы, расположившись на пятом месте.
Топ-5 хоккейных матчей с наибольшим количеством зрителей:
1. США — Германия — 77 803 зрителя. Чемпионат мира — 2010. Фельтинс-Арена, Гельзенкирхен, Германия
2. Россия — Финляндия — 71 381 зритель. Кубок Первого канала — 2018. Газпром Арена, Санкт-Петербург
3. Россия — Финлядния — 67 877 зрителей. Кубок Первого канала — 2019. Газпром Арена, Санкт-Петербург
4. СКА — ЦСКА — 67 770 зрителей. КХЛ. Газпром Арена, Санкт-Петербург
5. СКА — ЦСКА — 81 810 зрителей. КХЛ. Газпром Арена, Санкт-Петербург.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча КХЛ СКА — ЦСКА.
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