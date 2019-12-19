Матч СКА — ЦСКА вошёл в пятёрку лучших по посещаемости в Европе

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА — ЦСКА собрал на трибунах «Газпром Арены» 61 810 зрителей. Об этом сообщается в официальном «твиттере» СКА.

Таким образом, матч вошёл в пятёрку самых посещаемых хоккейных матчей Европы, расположившись на пятом месте.



Топ-5 хоккейных матчей с наибольшим количеством зрителей:



1. США — Германия — 77 803 зрителя. Чемпионат мира — 2010. Фельтинс-Арена, Гельзенкирхен, Германия

2. Россия — Финляндия — 71 381 зритель. Кубок Первого канала — 2018. Газпром Арена, Санкт-Петербург

3. Россия — Финлядния — 67 877 зрителей. Кубок Первого канала — 2019. Газпром Арена, Санкт-Петербург

4. СКА — ЦСКА — 67 770 зрителей. КХЛ. Газпром Арена, Санкт-Петербург

5. СКА — ЦСКА — 81 810 зрителей. КХЛ. Газпром Арена, Санкт-Петербург.



«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча КХЛ СКА — ЦСКА.