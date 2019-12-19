Крикунов: Яшкин может играть в НХЛ. Большое значение имеет, к какому тренеру попадёшь

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу москвичей.

«Проиграли до этого два матча «Северстали», поэтому ребята были настроены на эту игру. Первый период всё равно провели не очень хорошо. Спасибо нашим болельщикам, что в этот момент поддержали команду. И всё, игра наладилась со второго периода. А так, в первом периоде было много ненужных и нехороших ошибок. Удачно забили во втором периоде и дальше уже доигрывали игру. Дали поиграть Кузнецову. По счёту вроде бы хорошо, а качество игры должно быть лучше.

Утром отработали схему с Тарасовым в роли четвёртого форварда в первой бригаде большинства. Сегодня удачно получилось. Наверное, оставим так же и дальше.

В прошлом матче первое звено не очень хорошо выглядело, поэтому сегодня и вернули Петерссона туда. Почему не выпустили Кузнецова при 6:1? У нас есть тренер вратарей для этого, он так решил. Я бы выпустил и раньше, но он сказал, что пока рано.

Яшкин может играть в НХЛ. Наверное, роль у него там была другая. Он играл в четвёртом звене. Ну и очень большое значение имеет, к какому тренеру там попадёшь. А здесь ему повезло, что он с Шипачёвым играет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.