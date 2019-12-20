Сорокин: проводил бы на футбольном стадионе весь чемпионат. И за «Зенит» бы сыграл летом

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин прокомментировал результат матча КХЛ с ХК СКА. Матч проходил на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершился победой москвичей со счётом 1:0.

«Проводил бы на футбольном стадионе весь чемпионат. Приятно играть, когда приходит столько народу. Специфика игры не поменялась, у меня одна задача — поймать шайбу. Не акцентировался на качестве льда.

Просто не запомнил, каким он был. Это был матч плей-офф. Ребята вышли заряженными. СКА за два периода сделал всего 7 бросков — садились под шайбу, играли самоотверженно. Это и принесло победу.

СКА добавил в третьем периоде, они хотели отыграться после пропущенной шайбы, но наши ребята не дали этого. Наверху здесь очень яркие прожектора, поэтому я старался играть с опущенной головой.

На матч сборной мы вышли без раскатки. Особо привыкать не надо было. Сегодня тоже хватило разминки. Не сказал бы, что я часто играю на этой арене. Есть ребята у которых больше матчей. Если бы я еще и летом выходил, за «Зенит» играл — тогда другое дело. Я бы сыграл, кстати», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.