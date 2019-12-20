Защитник «Тампы» Сергачёв признан второй звездой матча с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв был признан второй звездой матча. Российский защитник забил гол и сделал результативную передачу.

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, ставший автором гола в овертайме. Также в активе канадского нападающего результативная передача на Александра Радулова в первом периоде. Замкнул тройку лучших форвард «молний» Ондржей Палат, также набравший 2 (1+1) очка.

Не вошёл в список лучших игроков матча голкипера «Далласа» Антон Худобин, отразивший 45 бросков.