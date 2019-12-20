Малкин — о праздновании Нового года: наверное, можно будет чуть-чуть выпить

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как планирует отпраздновать Новый год, а также о фильме, который смотрит в преддверии новогодних праздников.

«Как обычно, соберёмся дома всей семьёй. Приедут друзья. В этом сезоне получается, что Новый год выпадает на домашнюю серию. Мы играем 30 декабря с «Оттавой», а 2 января принимаем у себя «Сан-Хосе». Видите, окно в два дня. Наверное, можно даже будет чуть-чуть выпить. Новый год в ночных клубах я уже давно не встречаю. Это домашний праздник.

Фильм? Если честно, просто смотрим «Голубой огонёк» по российскому телевидению. Обращение президента к стране. Старые советские фильмы, которые крутят в этот день — «Операция Ы», «Ирония судьбы, или С лёгким паром»… Просто включаешь Первый канал, и передачи идут друг за другом. Ничего специально не ищем. Телевизор работает фоном, а мы сидим, разговариваем, общаемся. Ничего необычного я не жду. Будут всё те же передачи, те же поздравления. Из года в год.

Что касается стола, сто процентов вы там найдёте оливье. Ещё бывают манты. Специально заказываем их из ресторана. Ещё обязательно должны быть бутерброды с красной икрой. Случаются голубцы. Конечно, это русская кухня. Иногда жена готовит, друзья что-то приносят. Мандарины просто необходимо увидеть. Как обычно, не обойдёмся без шампанского, разнообразные салаты. Вот я люблю селёдку под шубой», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.