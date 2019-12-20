Минское «Динамо» расторгло контракт с Энротом, выбранным на Матч звёзд КХЛ

Минское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Юнасом Энротом, информирует пресс-служба белорусского клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдной договорённости.

Энрот играл в минском «Динамо» третий сезон с небольшим перерывом: в конце прошлого чемпионата швед в течение двух месяцев играл за «Эребро». В нынешнем сезоне шведский голкипер одержал семь побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отражая в среднем за матч 89,1% бросков и пропуская 3,13 шайбы за встречу. Юнас был выбран болельщиками для участия в Матче звёзд КХЛ 2020 года.



До перехода в «Динамо» 31-летний голкипер выступал в Национальной хокейной лиге за «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе сборной он становился чемпионом мира и завоёвывал серебро Олимпийских игр.