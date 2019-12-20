Самонов — о критике за игру на Евротуре: у нас куда ни ткни – везде хоккейные эксперты

Голкипер СКА и сборной России Александр Самонов поделился впечатлениями от выступления в составе национальной команды.
«Дебют на Кубке Карьяла? Мне до этого говорили, что, возможно, вызовут. Но точно ничего не было известно. Я не переживал, знал, что надо делать свою работу, помогать ребятам. Я понимал, что это большой шаг в моей карьере. Евротур, чемпионат мира – без разницы, это всё равно выступление за сборную. Хорошая мотивация.
Что случилось в Москве со Швецией? Да ничего страшного не произошло, это тоже опыт. Где-то перенервничали с ребятами, старт получился скомканным. В голову неудачу особо не брал, просто с этим багажом надо идти дальше.
Всегда начинаешь анализировать свои действия, разбирать ошибки. Если пропустил, значит была моя вина. Критика? Не читал ничего. У меня есть тренеры и близкие люди, которые могут что-то сказать, остальных я не слушаю. Пускай пишут, это же тоже их работа. Блин, да у нас же куда ни ткни – везде хоккейные эксперты. Не буду с ними тягаться», – цитирует Самонова пресс-служба КХЛ.
- 20 декабря 2019
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