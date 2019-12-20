Басков — о расставании с Энротом: сейчас «Динамо» хотелось бы двигаться дальше
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков объяснил решение расторгнуть контракт со шведским голкипером Юнасом Энротом. Соглашение с вратарём расторгнуто по обоюдной договорённости.
«Нам непросто далось это решение. Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше. В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям.
Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из «молодёжки» Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт», — цитирует Баскова пресс-служба белорусского клуба.
Минское «Динамо» расторгло контракт с Энротом, выбранным на Матч звёзд КХЛ
- 20 декабря 2019
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