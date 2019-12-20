Диц — о причинах неудачи в НХЛ: не играл в хоккей, который нравится
Защитник «Барыса» Даррен Диц рассказал, почему у него не получилось заиграть в НХЛ за «Монреаль Канадиенс». 26-летний защитник провёл в системе канадского клуба три сезона (2013-2016), однако за главную команду провёл только 13 матчей.
«Сейчас, если взглянуть назад, были проблемы с уверенностью. Я не играл в свой хоккей, который мне нравится. Был скован, допускал много ошибок. Конечно, нет таких, кто их совсем не допускает. Мы ведь все люди. Но всё же у меня не было в „Монреале“ много поводов для радости. В первую очередь связываю это со своей игрой», — цитирует Дица «Шайба.kz».
В нынешнем сезоне Диц сыграл 32 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 19 (7+12) очков.
«Пуcть американцы и канадцы учат русский». Советы лучшего защитника КХЛ
Даррен Диц из «Барыса» дал откровенное интервью «Чемпионату».
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