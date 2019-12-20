Форвард «Авангарда» Шумаков избежал перелома руки

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков, получивший травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (3:1), сможет уже в ближайшее время вернуться на лёд.

«У Шумакова всё обошлось, перелома руки нет, будет играть», — приводит слова президента «Авангарда» Максима Сушинского РИА «Новости».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

После матча с «Сибирью» наставник «Авангарда» Боб Хартли сообщил, что форвард получил тяжёлую травму. Специалист не исключил, что у нападающего может быть перелом.

Следующий матч «Авангард» проведёт завтра, 21 декабря. В Балашихе клуб из Омска будет принимать «Салават Юлаев».

Шумаков в нынешнем сезоне провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (8+12) баллов за результативность.