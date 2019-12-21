Овечкин и Бекстрём проводят 900-й совместный матч за «Вашингтон»
В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Нью-Джерси».
Эта встреча стала примечательной для гостей из-за того, что российский нападающий Александр Овечкин и Никлас Бекстрём проводят 900-й совместный матч за «Кэпиталз».
С передачи скандинавского форварда Овечкин забросил 254 шайбы, а после паса Бекстрёма его партнёр и товарищ набрал 1000-е очко в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 35 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. На счету Бекстрёма 27 игр, в которых он набрал 23 очка (6+17).
Овечкин: очень важно, когда владелец клуба хочет продлить контракт со мной и Бекстрёмом
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