Овечкин: очень важно, когда владелец клуба хочет продлить контракт со мной и Бекстрёмом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о возможном продлении контракта вместе с одноклубником Никласом Бекстрёмом.

«Безусловно, очень важно, когда владелец клуба хочет продлить с нами контракт. Посмотрим, что получится.

Я очень рад, что провёл с Бекстрёмом в одной команде так много лет. Спросите любого в раздевалке или тех, кто играл здесь в прошлом. Он замечательный человек и потрясающий центральный. Я был рядом с ним и видел, как он рос. Это было замечательно!» — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин первым совершил круг почёта с трофеем на правах капитана клуба, когда в 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий передал кубок Бекстрёму, с которым они вместе играют с 2007 года. Овечкин и Бекстрём играли в одной команде даже во время локаута в НХЛ. Этой командой было московское «Динамо».