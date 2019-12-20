Овечкин: очень важно, когда владелец клуба хочет продлить контракт со мной и Бекстрёмом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о возможном продлении контракта вместе с одноклубником Никласом Бекстрёмом.
«Безусловно, очень важно, когда владелец клуба хочет продлить с нами контракт. Посмотрим, что получится.
Я очень рад, что провёл с Бекстрёмом в одной команде так много лет. Спросите любого в раздевалке или тех, кто играл здесь в прошлом. Он замечательный человек и потрясающий центральный. Я был рядом с ним и видел, как он рос. Это было замечательно!» — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Александр Овечкин первым совершил круг почёта с трофеем на правах капитана клуба, когда в 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий передал кубок Бекстрёму, с которым они вместе играют с 2007 года. Овечкин и Бекстрём играли в одной команде даже во время локаута в НХЛ. Этой командой было московское «Динамо».
- 20 декабря 2019
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