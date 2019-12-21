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Овечкин и Бекстрём забили по голу в 900-м совместном матче за «Вашингтон». Видео

Овечкин и Бекстрём забили по голу в 900-м совместном матче за «Вашингтон». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершилсяпервый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. За «Вашингтон» первый гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Результативными передачами отметились Никлас Бекстрём и Том Уилсон. Меньше чем через минуту Никлас Бекстрём и сам забил гол. Ранее сообщалось, что Овечкин и Бекстрём проводят 900-й совместный матч за «Вашингтон».

Видео с голом Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Таким образом, Овечкин забил 22-й гол в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Овечкин и Бекстрём проводят 900-й совместный матч за «Вашингтон»
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