24-й номер драфта НХЛ-2013 Шинкарук заключил контракт с «Куньлунем»

«Куньлунь Ред Стар» заключил до конца сезона контракт с нападающим Хантером Шинкаруком, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



Нынешний сезон канадский форвард начинал в Американской хоккейной лиге в составе «Шарлотт Чекерс». В 20 матчах регулярного чемпионата он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-1».



«Ванкувер Кэнакс» выбрал Шинкарука на драфте-2013 под общим 24-м номером. На его счету 15 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Ванкувера» и «Калгари Флэймз». Канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-7» и четырёх минутах штрафного времени.



«Куньлунь Ред Стар» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.