24-й номер драфта НХЛ-2013 Шинкарук заключил контракт с «Куньлунем»
«Куньлунь Ред Стар» заключил до конца сезона контракт с нападающим Хантером Шинкаруком, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Нынешний сезон канадский форвард начинал в Американской хоккейной лиге в составе «Шарлотт Чекерс». В 20 матчах регулярного чемпионата он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-1».
«Ванкувер Кэнакс» выбрал Шинкарука на драфте-2013 под общим 24-м номером. На его счету 15 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Ванкувера» и «Калгари Флэймз». Канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-7» и четырёх минутах штрафного времени.
«Куньлунь Ред Стар» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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