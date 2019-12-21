Ковальчук заработал более $ 14 млн за один сезон и два месяца пребывания в «Кингз»

Нападающий Илья Ковальчук, чей контракт с «Лос-Анджелес Кингз» недавно был расторгнут, может считать сделку с калифорнийцами весьма выгодной в финансовом плане.



Илья провёл за «Лос-Анджелес» 81 матч и набрал 43 очка, проведя в «Кингз» 1 год и 2 месяца. Заработок Ковальчука за это время составил более $ 14 млн: $ 8,5 млн — в прошлом сезоне, $ 5,3 млн бонусов в нынешнем сезоне и пропорциональная часть базовой зарплаты в нынешнем сезоне, которая составила $ 286 022 (Ковальчук был в команде 76 дней регулярного чемпионата из 186, за которые рассчитывается окладная часть).



«$ 14 млн — огромные деньги за не такой уж большой объём продукции, которую выдал Ковальчук», — отметил обозреватель The Athletic Эрик Духачек.

Маккензи: ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука