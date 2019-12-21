Куинн: Георгиев мог сыграть лучше, но «Рейнджерс» ему тоже жизнь не облегчил

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил действия вратаря Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6). Россиянин отразил 34 броска из 40.



«Георгиев хорошо играет за «Рейнджерс». Сегодня, наверное, он мог сыграть лучше, но мы ему тоже жизнь никак не облегчали», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка. Он провёл на льду 18 минут 44 секунды с показателем полезности «+1». Его одноклубник Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут 29 секунд. На его счету одна голевая передача. Коэффициент полезности — «+1».



Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 2 (1+1) очка. Его игровое время составило 14 минут 12 секунд, показатель полезности – «+2».