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Итоги игрового дня НХЛ 20 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 20 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В четырёх матчах приняли участие 14 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Форвард «дьяволов» Никита Гусев отдал две результативные передачи. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился пасом во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) в матче с «Торонто Мэйплс Лифс», Артемий Панарин отдал голевой пас, а нападающий канадской команды Илья Михеев забросил шайбу и отдал результативную передачу.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»24 из 2788,96:3
Георгиев«Рейнджерс»34 из 40853:6
Худобин (31.56)«Даллас»12 из 1392,34:7
Бобровский«Флорида»27 из 3187,17:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Малкин«Питтсбург»0+1-1260065%18.52
Овечкин«Вашингтон»1+1+30420-19.01
Кузнецов«Вашингтон»0+00010047%17.17
Орлов«Вашингтон»0+1+22000-21.31
Гусев«Нью-Джерси»0+2+10200-12.51
Михеев«Торонто»1+1+20200-14.12
Панарин«Рейнджерс»0+1+10101-20.29
Бучневич«Рейнджерс»1+1+10300018.44
Дадонов«Флорида»0+100100-14.48
Гурьянов«Даллас»1+000400-13.56
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