Итоги игрового дня НХЛ 20 декабря 2019 года для российских хоккеистов
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В четырёх матчах приняли участие 14 представителей России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Форвард «дьяволов» Никита Гусев отдал две результативные передачи. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился пасом во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) в матче с «Торонто Мэйплс Лифс», Артемий Панарин отдал голевой пас, а нападающий канадской команды Илья Михеев забросил шайбу и отдал результативную передачу.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|24 из 27
|88,9
|6:3
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|34 из 40
|85
|3:6
|Худобин (31.56)
|«Даллас»
|12 из 13
|92,3
|4:7
|Бобровский
|«Флорида»
|27 из 31
|87,1
|7:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Малкин
|«Питтсбург»
|0+1
|-1
|2
|6
|0
|0
|65%
|18.52
|Овечкин
|«Вашингтон»
|1+1
|+3
|0
|4
|2
|0
|-
|19.01
|Кузнецов
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|47%
|17.17
|Орлов
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|2
|0
|0
|0
|-
|21.31
|Гусев
|«Нью-Джерси»
|0+2
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|12.51
|Михеев
|«Торонто»
|1+1
|+2
|0
|2
|0
|0
|-
|14.12
|Панарин
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|1
|-
|20.29
|Бучневич
|«Рейнджерс»
|1+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|0
|18.44
|Дадонов
|«Флорида»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|14.48
|Гурьянов
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|13.56
Овечкин наконец-то забил! Но до лучшего снайпера Пастрняка ещё шесть шайб
Юбилейный матч звёзды «Кэпиталз» провели просто здорово — «дьяволам» не помогла даже успешная игра Никиты Гусева.
Бобровский пропустил гол, который никто не заметил. Все подумали, что это был сейв
«Даллас» не праздновал, счёт не изменился, болельщики никак не реагировали.
- 21 декабря 2019
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11:41
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11:15
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11:00
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10:45
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10:15
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10:03
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09:36
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09:27
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09:13
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09:04
-
09:01
-
08:10
-
07:53
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:18
-
05:55
-
04:50
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04:28
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03:55
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03:46
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03:21
- 20 декабря 2019
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23:42
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23:41
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23:12
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22:25
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22:00
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21:49
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21:40
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20:39
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20:11
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20:07
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19:56
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