Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Велено: Канада хочет отомстить за шестое место на прошлогоднем МЧМ

Велено: Канада хочет отомстить за шестое место на прошлогоднем МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Канады Джо Велено поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. На предыдущем турнире «кленовые листья» заняли шестое место.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

«Конечно, мы хотим отомстить за прошлогодний результат. Вся команда была расстроена и разочарована. Считаю, что сборная Канады могла выступить намного лучше. Впрочем, у нас есть шанс реабилитироваться в этом году. Не известно, когда ещё появится возможность.

Ребята должны понимать, что впереди короткий турнир. Один матч может изменить всё. В такой ситуации каждая встреча приобретает немаловажное значение. Мы должны выкладываться без остатка в каждой встрече», — приводит слова Велено TSN.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года.

«Детройт» отпустил шестого номера драфта Зайдера и 30-го номера драфта Велено на МЧМ-2020
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019