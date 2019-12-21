Велено: Канада хочет отомстить за шестое место на прошлогоднем МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Канады Джо Велено поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. На предыдущем турнире «кленовые листья» заняли шестое место.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
«Конечно, мы хотим отомстить за прошлогодний результат. Вся команда была расстроена и разочарована. Считаю, что сборная Канады могла выступить намного лучше. Впрочем, у нас есть шанс реабилитироваться в этом году. Не известно, когда ещё появится возможность.
Ребята должны понимать, что впереди короткий турнир. Один матч может изменить всё. В такой ситуации каждая встреча приобретает немаловажное значение. Мы должны выкладываться без остатка в каждой встрече», — приводит слова Велено TSN.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года.
- 21 декабря 2019
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