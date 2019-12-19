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«Детройт» отпустил шестого номера драфта Зайдера и 30-го номера драфта Велено на МЧМ-2020

«Детройт» отпустил шестого номера драфта Зайдера и 30-го номера драфта Велено на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» вынес решение по участию своих молодых игроков в молодёжном чемпионате мира 2020 года. В сборную Германию отпущен защитник Мориц Зайдер, а нападающий Джо Велено усилит сборную Канады.

18-летний Зайдер был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим шестым номером. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», в которых забросил одну шайбу и сделал 11 результативных передач.

19-летний Велено был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 30-м номером. В нынешнем сезоне канадский форвард принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», в которых забросил пять шайб и сделал семь результативных передач.

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