«Трактор» — «Нефтехимик»: опубликованы составы команд
«Трактор» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 15:00 мск.
Челябинский клуб проиграл четыре раза в последних пяти матчах.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Виртанен, Косов — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Калинин, Авцин — Карлин — Щербак;
Карпухин — Меньшиков, Комаров — Малыхин — Фатеев;
Терещенко, Зайцев, Степанов — Шаров — Тридчиков.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Мёрфи — Атюшов, Хисамутдинов — Митчелл — Уайт;
Шарипзянов — Брынцев, Черников — Куликов — Хайруллин;
Захарчук — Сергеев, Падакин — Берглунд — Энлунд;
Пайгин — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Шиксатдаров.
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