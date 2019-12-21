«Трактор» — «Нефтехимик»: опубликованы составы команд

«Трактор» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 15:00 мск.

Челябинский клуб проиграл четыре раза в последних пяти матчах.

«Трактор»:



Федотов (Галимов);

Бэйлен — Виртанен, Косов — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Калинин, Авцин — Карлин — Щербак;

Карпухин — Меньшиков, Комаров — Малыхин — Фатеев;

Терещенко, Зайцев, Степанов — Шаров — Тридчиков.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Мёрфи — Атюшов, Хисамутдинов — Митчелл — Уайт;

Шарипзянов — Брынцев, Черников — Куликов — Хайруллин;

Захарчук — Сергеев, Падакин — Берглунд — Энлунд;

Пайгин — Хафизов, Казионов — Шарифьянов — Шиксатдаров.