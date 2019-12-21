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«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря голам Виртанена и Седлака

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря голам Виртанена и Седлака
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли второй матч из шести последних, нижнекамская команда потерпела четвёртое поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Команда хозяев открыла счёт на шестой минуте: гол на свой счёт записал защитник Ессе Виртанен. «Нефтехимик» сумел восстановить равновесие на табло только за 57 секунд до окончания основного времени, шайбу забросил форвард Марат Хайруллин. В овертайме «Трактор» вырвал победу благодаря голу в большинстве, точный бросок сделал нападающий Лукаш Седлак.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Виртанен (Кэлоф, Косов) – 05:47' (5x5)   1:1 Хайруллин (Берглунд) – 59:03' (6x5)   2:1 Седлак – 62:18' (5x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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