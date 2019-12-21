«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря голам Виртанена и Седлака

Челябинский «Трактор» на домашней площадке переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли второй матч из шести последних, нижнекамская команда потерпела четвёртое поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Команда хозяев открыла счёт на шестой минуте: гол на свой счёт записал защитник Ессе Виртанен. «Нефтехимик» сумел восстановить равновесие на табло только за 57 секунд до окончания основного времени, шайбу забросил форвард Марат Хайруллин. В овертайме «Трактор» вырвал победу благодаря голу в большинстве, точный бросок сделал нападающий Лукаш Седлак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.