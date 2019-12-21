Судьи матча «Куньлунь» — «Торпедо» попросили обойтись без рукопожатий игроков

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу нижегородского клуба.



При счёте 6:2 в пользу гостей защитник «Торпедо» Георгий Мишарин впечатал в борт нападающего «драконов» Брэндона Дефацио, после чего на льду возникла массовая драка. Чуть позже тафгай «Куньлуня» Гарет Хант набросился на форварда «Торпедо» Джордана Шрёдера. По итогам матча хоккеисты «Куньлуня» набрали 91 минуту штрафного времени.



По завершении матча не состоялось финального рукопожатия игроков. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Торпедо», чтобы избежать дальнейших конфликтных ситуаций, судьи подъехали к тренерам и попросили обойтись без рукопожатий после матча. Сами команды такое решение (отказаться от рукопожатия. — Прим. «Чемпионата») принять не могут.



Матч обслуживали главные судьи Сергей Гусев и Александр Сергеев.

Матч в Китае закончился серией драк. Игроки «Торпедо» отказались жать руки сопернику Главным провокатором снова выступил тафгай «Куньлуня» Гарет Хант. КХЛ пора применять к нему серьёзные меры.