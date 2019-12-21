Цулыгин: «Салават» хорошо двигался, бился и боролся

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:2).
«Достаточно ровная игра, с хорошей борьбой, с хорошим движением. К сожалению, мы не смогли забить на один гол больше, как это сделал «Авангард». Надо стремиться больше лезть на ворота, где-то забивать рабочие голы. С одним голом не выиграешь. Если взять общую картинку игры, то команда хорошо двигалась, билась, боролась», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 13-й минуте, точный бросок в свой актив записал защитник Егор Мартынов. В середине второго периода «Салават» восстановил равновесие в счёте, гол забил нападающий Теэму Хартикайнен. На 50-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд, заброшенная шайба на счету защитника Вячеслава Войнова. Гол стал победным.
- 21 декабря 2019
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