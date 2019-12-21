Квартальнов — об обмене Ткачёва: не буду комментировать слухи, Владимир в команде

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Сибирью» (0:3).
«В зачёт нам более-менее первый период. Была мнимая атака: пару моментов было в первом периоде, полтора момента − во втором. Не было такого: забить, добить. Состояние наше не позволяет в данный момент взламывать закрытую оборону соперника, нам бы так сыграть, но мы играем дома, нужно перетерпеть это время. К сожалению, мы пропустили контратаки и закономерно проиграли матч.
Игра Галузина и Адамчука? Когда мы проиграли матч, дебют не получился ни у кого, можно сказать. И Воеводин вышел, Адамчук играл – ниже своих возможностей сыграли. Опять же говорю, когда команда играет хорошо, новичкам вписаться легче. Это не основные ребята у нас, с Галузиным нужно ещё физически поработать. А так всё чуть-чуть сливается в этот момент – нужно, чтобы у команды был драйв, а его сегодня не было.
Ротация? Вы лист травмированных смотрите? У нас очень много было травмированных игроков. Не внесли в состав Викстранда сегодня – ну, заболел парень. Мы об этом не распространяемся, но ротация была очень мнимая.
Обмен Ткачёва в „Локомотив“? Давайте я никакие слухи не буду комментировать. Владимир в команде, он готовится», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».
- 21 декабря 2019
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