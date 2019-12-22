Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

21 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги были сыграны семь матчей.



«Адмирал» победил минское «Динамо» — 5:1.

«Куньлунь» проиграл «Торпедо» — 2:7.

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» — 2:1 ОТ.

«Локомотив» одолел «Северсталь» — 3:2.

«Йокерит» победил рижское «Динамо» — 5:3.

«Ак Барс» проиграл «Сибири» — 0:3.

«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» — 2:1.