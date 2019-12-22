Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
21 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги были сыграны семь матчей.
«Адмирал» победил минское «Динамо» — 5:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Альмквист (Юнг, Бакош) – 13:47' (5x4) 2:0 Юнг (Бакош) – 24:09' (4x5) 3:0 Бутузов (Пилипенко) – 30:12' (5x5) 4:0 Бакош (Альмквист, Вихарев) – 35:00' (5x5) 5:0 Дробин (Мерескин, Красоткин) – 38:21' (5x5) 5:1 Ковыршин (Костицын, Спунер) – 47:48' (5x5)
«Куньлунь» проиграл «Торпедо» — 2:7.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 7
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Ратти) – 04:28' (5x5) 1:1 Ип – 04:53' (5x4) 2:1 Осипов (Вонг, Фу) – 10:39' (5x5) 2:2 Бочаров (Шрёдер, Шенфельд) – 20:42' (5x5) 2:3 Ильин (Бочаров, Веряев) – 20:54' (5x5) 2:4 Щехура (Мишарин, Гончарук) – 22:07' (5x5) 2:5 Баранцев (Ильин, Щехура) – 28:17' (5x4) 2:6 Шрёдер (Ратти, Дженовей) – 50:49' (5x4) 2:7 Ураков (Шахворостов, Веряев) – 54:10' (5x4)
«Трактор» обыграл «Нефтехимик» — 2:1 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Виртанен (Кэлоф, Косов) – 05:47' (5x5) 1:1 Хайруллин (Берглунд, Пайгин) – 59:03' (6x5) 2:1 Седлак (Кэлоф) – 62:18' (4x3)
«Локомотив» одолел «Северсталь» — 3:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Капустин (Гераськин) – 01:18' (5x5) 1:1 Алексеев – 04:58' (5x5) 2:1 Пяаярви (Каюмов, Да Коста) – 34:26' (5x5) 3:1 Пяаярви (Аверин, Да Коста) – 41:03' (5x5) 3:2 Петунин (Кодола, Вовченко) – 47:53' (5x5)
«Йокерит» победил рижское «Динамо» — 5:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 3
Динамо Р
Рига
0:1 Слепец (Дарзиньш) – 03:26' (4x5) 1:1 О'Нилл (Регин, Лехтонен) – 07:28' (5x5) 2:1 Анттила (Грант, Оксанен) – 09:42' (5x5) 3:1 Лепистё (Контиола, Лехтонен) – 10:40' (5x4) 3:2 Дарзиньш (Эштон, Протапович) – 43:31' (5x4) 4:2 О'Нилл (Йоэнсуу, Регин) – 46:35' (5x4) 5:2 Иконен (Лехтонен, Грант) – 50:59' (5x5) 5:3 Алишаускас – 53:32' (5x5)
«Ак Барс» проиграл «Сибири» — 0:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Романцев (Руохомаа, Йокипакка) – 34:22' (5x4) 0:2 Пуустинен (Йокипакка, Шаров) – 54:18' (5x5) 0:3 Яковлев (Чесалин) – 58:20' (en)
«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» — 2:1.
- 22 декабря 2019
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