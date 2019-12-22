«Виннипег Джетс» разгромил «Миннесоту Уайлд» с разницей в шесть шайб

В Сент-Поле (штат Миннесота, США), на арене Эксел Энерджи-центр завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс».

Гости уже в первом периоде вышли вперёд. Отличились Блэйк Уилер и Лука Сбиза. Во втором игровом отрезке Патрик Лайне укрепил преимущество гостей — 3:0. В заключительной двадцатиминутке «Виннипег» не сбавлял обороты и буквально разгромил «Миннесоту» — 6:0. В воротах хозяев расписались Николай Элерс, Патрик Лайне и Логан Шоу.

Таким образом, «Виннипег» прервал неудачный отрезок из двух поражений кряду. «Миннесота» же проиграла третий из последних четырёх матчей. «Винниппег» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» — девятое.