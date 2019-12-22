«Виннипег Джетс» разгромил «Миннесоту Уайлд» с разницей в шесть шайб
В Сент-Поле (штат Миннесота, США), на арене Эксел Энерджи-центр завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс».
Гости уже в первом периоде вышли вперёд. Отличились Блэйк Уилер и Лука Сбиза. Во втором игровом отрезке Патрик Лайне укрепил преимущество гостей — 3:0. В заключительной двадцатиминутке «Виннипег» не сбавлял обороты и буквально разгромил «Миннесоту» — 6:0. В воротах хозяев расписались Николай Элерс, Патрик Лайне и Логан Шоу.
Таким образом, «Виннипег» прервал неудачный отрезок из двух поражений кряду. «Миннесота» же проиграла третий из последних четырёх матчей. «Винниппег» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» — девятое.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Лаури, Битетто) – 14:43' (4x5) 0:2 Шайфли (Пионк, Сбиза) – 19:54' (5x5) 0:3 Лайне (Моррисси) – 30:38' (5x5) 0:4 Элерс (Коннор) – 41:09' (4x4) 0:5 Лайне (Уилер, Моррисси) – 46:15' (4x3) 0:6 Шоу – 47:53' (5x5)
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