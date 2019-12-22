Защитник «Коламбуса» Гавриков набрал 5-е очко в сезоне, забросив в ворота «Нью-Джерси»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходит на стадионе «Нейшнвайд-Арена». Идёт второй период, хозяева ведут со счётом 3:1.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой на 13-й минуте 2-го периода после отличного броска с центра чужой зоны. Голевые передачи на свой счёт записали Эрик Робинсон и Александр Тесье.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Для Гаврикова это 5-е (3+2) набранное очко в 35 играх этого сезона. Показатель его полезности составляет «+3».

Россиянин проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ, перейдя в апреле этого года в «Коламбус» после вылета из Кубка Гагарина в составе питерского СКА.