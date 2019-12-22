Голкипер Бердин едва не попал по голове соперника, выбивая шайбу футбольным ударом. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба Мус» принимал «Сан-Антонио Рэмпейдж». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «Манитобы», которая является фарм-клубом «Виннипег Джетс».
Российский голкипер «Мус» Михаил Бердин отразил 44 из 48 бросков, одержав 14-ю победу в нынешнем сезоне. В одном из эпизодов матча Михаил едва не нанёс тяжёлую травму нападающему «Сан-Антонио». Российский голкипер мог попасть по голове соперника, когда решил оригинальным образом выбить шайбу футбольным ударом, однако форвард «Рэмпейдж» Райан Олсен смог избежать контакта.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Минука.
Второй звездой матча стал форвард «Манитобы» Андрей Чибисов, оформивший ассистентский хет-трик.
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Не стал терпеть провокации и ответил. В этом весь Михаил Бердин, на котором давно поставили крест в родной Уфе.
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