Голкипер Бердин едва не попал по голове соперника, выбивая шайбу футбольным ударом. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба Мус» принимал «Сан-Антонио Рэмпейдж». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «Манитобы», которая является фарм-клубом «Виннипег Джетс».

Российский голкипер «Мус» Михаил Бердин отразил 44 из 48 бросков, одержав 14-ю победу в нынешнем сезоне. В одном из эпизодов матча Михаил едва не нанёс тяжёлую травму нападающему «Сан-Антонио». Российский голкипер мог попасть по голове соперника, когда решил оригинальным образом выбить шайбу футбольным ударом, однако форвард «Рэмпейдж» Райан Олсен смог избежать контакта.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Минука.

Второй звездой матча стал форвард «Манитобы» Андрей Чибисов, оформивший ассистентский хет-трик.