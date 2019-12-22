Кейн повторил достижение Гретцки, Троттье и Лефлёра

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился Патрик Кейн, благодаря чему достиг отметки 20 голов в чемпионате. Американский нападающий забил 20 голов в 13-м сезоне кряду со старта карьеры в НХЛ, став 11-м игроком в лиги с подобным достижением.
Рекорд принадлежит Матсу Сундину, Яромиру Ягру и Марселю Дионну (по 17 сезонов). Следом располагаются капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Майк Гартнер (по 15 сезонов). На протяжении 14 сезонов кряду со старта карьеры в НХЛ минимум 20 голов за чемпионат забивал Мишель Гуле. По 13 подобных сезонов в активе Кейна, Уэйна Гретцки, Брайана Троттье, Ги Лафлёра и Рона Фрэнсиса.
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