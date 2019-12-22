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NBC опубликовал сборную лучших игроков за 10 лет. Овечкин в первом звене, Макдэвида — нет

NBC опубликовал сборную лучших игроков за 10 лет. Овечкин в первом звене, Макдэвида — нет
Хоккей / НХЛ 0

Главный канал Северной Америки NBC опубликовал список лучших нападающих Национальной хоккейной лиги за последние десять лет.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в первое звено. Ему составили компанию нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид не попал в список лучших нападающих десятилетия по версии NBC.

Во втором звене находится ещё один российский игрок — нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Туда же были включены Анже Копитар и Патрис Бержерон. Третью тройку нападения образовали Патрик Марло, Джо Торнтон и Стивен Стэмкос. А в четвёртой линии оказались Фил Кессел, Никлас Бекстрём и Мариан Госса.

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