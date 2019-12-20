В рейтинге лучших игроков десятилетия Овечкина задвинули ниже Кросби и Макдэвида. Как так?

Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге. Первое место занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Вторая строчка досталась нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, а тройку лучших замкнул российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.



С одной стороны, всё логично — два канадца возглавляют список главных звёзд североамериканской лиги за последние 10 лет. Однако при ближайшем рассмотрении возникают некоторые вопросы.

Топ-100 списка лучших игроков в истории НХЛ за десятилетие по версии ESPN:



1. Сидни Кросби

2. Коннор Макдэвид

3.

4. Эрик Карлссон

5. Хенрик Лкндквист

6. Евгений Малкин

7. Патрис Бержерон

8. Стивен Стэмкос

9. Патрик Кейн

10. Данкан Кит.

11. Павел Дацюк…

14. Никита Кучеров…

21. Сергей Бобровский…

25. Владимир Тарасенко…

64. Артемий Панарин…

87. Андрей Василевский

88. Илья Ковальчук…

100. Александр Сёмин. 1. Сидни Кросби2. Коннор Макдэвид3. Александр Овечкин 4. Эрик Карлссон5. Хенрик Лкндквист6. Евгений Малкин7. Патрис Бержерон8. Стивен Стэмкос9. Патрик Кейн10. Данкан Кит.11. Павел Дацюк…14. Никита Кучеров…21. Сергей Бобровский…25. Владимир Тарасенко…64. Артемий Панарин…87. Андрей Василевский88. Илья Ковальчук…100. Александр Сёмин.

Кросби — первый, и это логично

С 2009 года в НХЛ сыграли почти 2200 полевых игроков и 229 вратарей. Список ESPN оценивался по разным критериям — использовались и статистика, и аналитика; учитывалось наличие индивидуальных наград и завоёванных Кубков Стэнли, а также «старая добрая субъективность».



Журналисты издания сделали несколько важных примечаний:



— стабильность и «долгожительство» в списке уважались, но не были обязательны: в списке топ-100 есть как игроки, которые на протяжении многих лет были на виду, так и те, кто ярко мелькнул, а потом сбавил обороты;



— список создавался при помощи отдельных рейтингов для каждого амплуа, а потом эти списки объединялись в общий;



— оценки и место в рейтинге имело больший вес, чем простые числа статистики.

Америка всё ещё любит Кросби. Почему свитер Овечкина лишь второй по продажам? Александр был первым ещё в феврале.

Сидни Кросби оказался на первом месте итогового списка, и в этом, наверное, нет большой неожиданности, хотя в последнее время яркость его таланта чуть потускнела, но с учётом вышесказанных примечаний это не имело значения.



«Уходящее десятилетие было десятилетием Кросби. Он впервые привёл клуб НХЛ к двум победам подряд в розыгрыше Кубка Стэнли. За 10 лет он набрал 836 очков в 670 матчах, что является лучшим показателем. Дважды был лучшим по голам, взял «Харт Трофи» и призы лучшему хоккеисту по мнению профсоюза игроков.



Больше всего многие любили наблюдать за тем, как растёт уважение к Кросби. Помните Кубок Стэнли-2009? Тогда для многих он был парнем, который жалуется судьям. Сейчас, в свои 32 года, Сидни — самый уважаемый хоккеист в лиге. Он заставил замолчать своих критиков и обратил многих из них в Церковь Сида», — отмечает издание, добавляя, что Кросби перенёс несколько сотрясений.



В том, что Овечкин проиграл Кросби титул лучшего игрока десятилетия, нет ничего удивительного. У капитана «Питтсбурга» больше выигранных Кубков Стэнли, его команда чаще была в финалах, а очные противостояния в плей-офф до позапрошлого года приносили Александру одни только разочарования. Да, Овечкин был более харизматичен и ярок, но чуть менее успешен, если говорить о командных достижениях, поэтому первенство Сидни вряд ли стоит подвергать сомнениям.

Почему Макдэвид второй?

Главный вопрос заключается в том, почему на втором месте находится не Овечкин, под знаком противостояния которого с Кросби и прошло описываемое десятилетие. Вторым после Сидни журналисты поставили почему-то Коннора Макдэвида, который с точки зрения успехов своего «Эдмонтона» не добился вообще ничего. Талант, техника и катание Коннора находятся на недосягаемом уровне — это бесспорно и не обсуждается. У него были великолепные сезоны с точки зрения личной статистики, но в лиге он относительно недавно, и большая часть упомянутых 10 лет прошла без него.



«По состоянию на 18 декабря Макдэвид сыграл 323 матча, поэтому понятна ваша реакция, почему вы предлагаете на второе место кандидатуру Овечкина. То же самое можно было сказать о самом Александре в конце прошлого десятилетия, когда он сыграл 324 матча и набирал по 1,3 балла в среднем за игру. У Макдэвида в нынешнем десятилетии этот показатель ещё выше — 1,33.



За четыре с половиной сезона Макдэвид завоевал два «Арт Росс Трофи», возглавив гонку бомбардиров и ещё один раз пришёл в тройке, а также взял «Харт Трофи». Он сделал это в «Эдмонтоне», который за это время только один раз вышел в плей-офф. Макдэвид делает с шайбой такие вещи, которые мы никогда не видели, он превращает защитников в настоящую пародию. То, что он не сыграл больше двух раундов плей-офф за это время, куда больше говорит о самом спорте. Макдэвид был бы лучшим игроком НХЛ в 2010-х, если бы не Кросби», — отмечают эксперты ESPN.

Овечкин, Кросби и Бобровский. Сборная лучших игроков НХЛ за 10 лет Макдэвид тоже есть, хотя сыграл крайне мало.

Аргументация здесь явно противоречит той, что можно прочитать в описании Кросби. С достижениями Сидни трудно спорить — они просто есть, и точка. У Коннора они тоже имеются, но сугубо индивидуальные, что тому же Овечкину ещё совсем недавно ставили в упрёк, называя его некомандным игроком, неспособным приносить пользу всем, а не только себе. Кроме того, с точки зрения общей статистической выборки, ставить на вторую строчку рейтинга хоккеиста, который сыграл менее половины дистанции оцениваемого срока, решение очень спорное. Если бы речь шла о последних пяти годах, тогда место Макдэвида было бы вполне адекватно, но до его появления в НХЛ были свои герои, которые тоже делали вещи, которых не видели раньше.



Без сомнения, потенциал Макдэвида таков, что он может легко затмить и Овечкина, и Кросби в следующие 10 лет и стать ослепительно успешным. Но сейчас капитан «нефтяников» не добился со своим клубом ничего. Признавать его вторым из лучших — это попытка дать большой аванс, что выглядит глупо, поскольку речь идёт не о прогнозах на будущее, а о том, что уже свершилось. Словом, время Коннора ещё придёт, и первые строчки всевозможных чартов от него никуда не денутся.

Овечкин — номер три. С прицелом на Гретцки

«Все знают, куда полетит шайба, когда бросок делает Овечкин. Просто никто не может его остановить. В 794 матчах Овечкин забил 460 голов, а среднее значение в 1,04 очка за игру делает его одним из самых недооценённых игроков за десятилетие».



Вот так господа из ESPN сами признались в недооценке российского бомбардира, который имеет шансы побить «вечный» и казавшийся абсолютно недоступным снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Который был «плохим парнем» в противостоянии с Кросби, и эта дуэль на протяжении многих лет держала в интригующем напряжении всю лигу. Который забил несколько фантастических голов, «которых никто не видел раньше», и которые помнят до сих пор — не случайно название The Goal принадлежит именно легендарному «голу из-за уха» Александра в ворота «Финикса».



С первым местом Кросби капитану «Вашингтона» спорить было бы трудно — слишком долго он ждал своего триумфа в плей-офф. Но вторым Овечкин быть просто обязан, иначе грош цена ежегодно вручаемому «Морис Ришар Трофи».

Сёмин под номером 100

Среди других странностей этого рейтинга можно отметить следующее. Удивительно высокое четвёртое место занял защитник Эрик Карлссон, который дважды выиграл «Норрис Трофи» и четыре раза был финалистом голосования, но ничего не выиграл вместе со своей «Оттавой», так же как и обладатель пятого места Хенрик Лундквист из «Рейнджерс». А вот трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин попал на шестую строчку. Чем он хуже того же Карлссона — непонятно, как непонятно и удивительно низкое 10-е место Патрика Кейна, который почему-то проиграл Макдэвиду сразу 8 строчек, хотя вклад лидера «Чикаго» в хоккей за последние 10 лет, равно как и три выигранные Кубка Стэнли, вряд ли кто-то способен оспорить.



На 11-й строчке расположился Павел Дацюк, который, как отмечает ESPN, вовремя уехал в КХЛ и это помогло его показателям оставаться первоклассными до наступления возрастного спада. Легендарный Мартен Сан-Луи (33-е место) почему-то проиграл в рейтинге Пи Кей Суббану (30), а Фил Кессел (38) опередил Марка-Андре Флёри (42).



На почти соседних строчках расположились аксакалы Яромир Ягр (98), Джастин Уильямс (97) и молодые Микко Рантанен (94) и Митч Марнер (93), которые из отчётного десятилетия зацепили только краешек. Завершил же рейтинг топ-100 лучших игроков десятилетния от ESPN Александр Сёмин, который на протяжении шести лет получает от «Каролины» деньги за то, что не играет в этой команде. И это, наверное, лучшая характеристика данного списка, который лишний раз подтвердил сомнительную ценность таких хит-парадов.