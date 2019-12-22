Петерссон: в Москве люди действительно любят хоккей

Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон прокомментировал победу в составе сборной Швеции на втором этапа Евротура — Кубке Первого канала.

«Всегда очень здорово играть на этом турнире в России, особенно с командой-хозяйкой. Приятно, что даже на матчи с другими командами всегда приходит достаточно много зрителей, люди здесь действительно любят хоккей.

Побеждать всегда важно. Но на этот раз нам было особенно необходимо выступить хорошо, потому что на прошлом этапе Еврохоккейтура наша сборная проиграла все три матча под руководством нового главного тренера. Так что нам не хотелось подводить его снова, мы очень хотели занять первое место.

Думаю, я сыграл довольно хорошо. Всегда здорово играть со шведскими ребятами, которых давно знаю, с некоторыми даже играл раньше вместе. Тренерский штаб отвёл мне определённую роль в нападении, которая идеально мне подошла. Так что всё, что мне надо было делать, — выходить на лёд и выкладываться по полной», — цитирует Петерссона пресс-служба московского клуба.