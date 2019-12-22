«Динамо» поддержало игрока «Снежных Барсов», у которого диагностирована саркома

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает ХК «Сочи». Бело-голубые организовали в фойе домашней арены работу мобильного пункта почты России, который поможет бесплатно доставить открытку с изображением игроков и символа любимой команды в любую точку земного шара.



«Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо» Москва Виктор Меркулов отправил первую открытку юному хоккеисту Вилену Прокофьеву, который сейчас борется с серьёзным недугом. Хоккейная семья — едина. Мы желаем Вилену скорейшего выздоровления и возвращения на лёд», — говорится в пресс-релизе бело-голубых.



Вилен родился 22 апреля 2001 года в Сатпаеве. В мае его начало тревожить бедро. После многочисленных обследований и анализов у Вилена обнаружили саркому Юинга (рак костей), редкое заболевание, которое является одним из самых агрессивных злокачественных опухолей.

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