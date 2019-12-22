Защитник Виртанен и нападающий Кручинин не полетели с «Трактором» на выездную серию

«Трактор» отправился на выездную серию из двух матчей. В список игроков не попали защитник Ессе Виртанен и нападающий Алексей Кручинин.
В ближайшее время челябинский клуб должен обменять Виртанена в «Ак Барс». По информации «Чемпионата», Кручинину также подыскивают новый клуб. Форварды Томаш Гика, Кристиан Томас, Андрей Попов и Антон Глинкин продолжают залечивать травмы.
Вратари: Иван Федотов, Станислав Галимов, Виктор Селивёрстов
Защитники: Виталий Меньшиков, Ник Бэйлен, Сергей Терещенко, Дмитрий Калинин, Артём Бородкин, Юрий Сергиенко, Илья Карпухин, Игорь Исаев.
Нападающие: Фёдор Малыхин, Эндрю Кэлоф, Никита Щербак, Лукаш Седлак, Егор Фатеев, Ярослав Косов, Никита Комаров, Александр Авцин, Марсель Шолохов, Александр Шаров, Егор Степанов, Руслан Карлин, Александр Тридчиков, Глеб Зайцев.
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