Бадюков: «Трактор» получит двух форвардов, Основин возвращается в родные пенаты

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал грядущий обмен между «Ак Барсом» и «Трактором», в результате которого защитник Ессе Виртанен продолжит карьеру в Казани, а в обратном направлении отправятся форварды Артём Михеев и Вячеслав Основин.

«Михеев перестал попадать в состав в «Ак Барсе», а на место Основина пришёл Галузин. Поэтому Вячеслав возвращается в родные пенаты, где может заявить о себе и раскрыться. Сейчас в Казани произошла небольшая ротация в связи с приходом Тихонова и Галузина. Есть состав, и есть ребята, которые точно будут играть у Квартальнова.

Что касается Михеева, то переход в «Трактор» — хорошее продвижение. При той конкуренции, которая существует в Челябинске, он должен часто попадать в основу. Главное – работать. По поводу Виртанена могу сказать, что он играл вместе с Викстрандом в «Ферьестаде». Они играли в паре, и Ессе был более атакующим защитником. Он был лучшим бомбардиром клуба и самым результативным защитником чемпионата.

Думаю, руководство «Ак Барса» как раз и рассчитывает, что эта связка сработает. «Трактор» совершил полезную сделку и получил двух нападающих в самом расцвете сил, а «Ак Барс» — хорошую связку защитников», — сказал Бадюков «Чемпионату».