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«Рейнджерс» отстранили седьмого номера драфта Андерссона, попросившего обмена

«Рейнджерс» отстранили седьмого номера драфта Андерссона, попросившего обмена
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение наказать нападающего Лиаса Андерссона.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Лэрри Брукс, руководство «синерубашечников» отстранило шведского хоккеиста. Ранее скандинавский форвард официально запросил обмена и покинул расположение фарм-клуба «Рейнджерс».

21-летний Андерссон в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 17 матчах за основную команду «рейнджеров», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «–8» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Андерссон проводил на площадке около девяти с половиной минут за матч.

Андерссон был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2017 году. В прошлом сезоне швед набрал 6 (2+4) очков в 42 матчах.

Седьмой номер драфта Андерссон попросил обмена из «Рейнджерс»
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