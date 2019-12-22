«Рейнджерс» отстранили седьмого номера драфта Андерссона, попросившего обмена

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение наказать нападающего Лиаса Андерссона.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Лэрри Брукс, руководство «синерубашечников» отстранило шведского хоккеиста. Ранее скандинавский форвард официально запросил обмена и покинул расположение фарм-клуба «Рейнджерс».



21-летний Андерссон в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 17 матчах за основную команду «рейнджеров», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «–8» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Андерссон проводил на площадке около девяти с половиной минут за матч.



Андерссон был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2017 году. В прошлом сезоне швед набрал 6 (2+4) очков в 42 матчах.

Седьмой номер драфта Андерссон попросил обмена из «Рейнджерс»