Стал известен окончательный состав сборной Чехии на МЧМ-2020

Стал известен окончательный состав сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира 2020 года.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
Голкиперы:
Ник Малик («Оцеларжи» Тршинец), Луак Паржик («Спокэйн», WHL), Лукаш Достал («Ильвес», Финляндия).
Защитники:
Мартин Уго Гас («Таппара», Финляндия), Томаш Дайчар, Ян Мицак («Стадион Литомерице»), Радек Кучерик («Саскатун», WHL), Карел Кликорка («Млада Болеслав»), Иван Литвинов («Мотор Ческе Будейовице»), Либор Забрански («Муз Джо», WHL). Шимон Кубичек («Сиэтл», WHL).
Форварды:
Карел Плашек («Комета» Брно), Ян Мышак («Верва» Литвинов), Пётр Чайка («Женева», Швейцария), Матей Блюмель («Динамо Пардубице»), Ян Шир («Белые Тигры», Либерец), Войтех Штрондала, Отакар Шик («Стадион Литомерице»), Ондржей Павел («Фарго», USHL), Якуб Лауко («Провиденс», AHL), Ян Еник («Гамильтон», OHL), Матей Пекар («Барри Кольтс», OHL), Яромир Пытлик («Су-Сент-Мари», OHL), Михал Тёплый («Виннипег», WHL), Адам Рашка («Римуски», QMJHL).
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