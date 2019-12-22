Сборная России громит Казахстан перед МЧМ. Кого Брагин отцепит от состава?

Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2020



До старта МЧМ остаются считанные дни, сборная России проводит заключительный этап подготовки в Чехии, куда отправилась в составе 28 человек. Сегодня состоялся первый товарищеский матч со сборной Казахстана, а в заключительной выставочной игре наши ребята сразятся с соперниками из Словакии. После этого тренерский штаб Валерия Брагина назовёт окончательный состав.

Хет-трик Марченко

Казахстан, безусловно, не самый сильный соперник – молодёжная сборная этой страны девять лет провела в низших дивизионах и только в прошлом году вернулась в элиту и, к неожиданности для всех, сумела сохранить в ней место. Поэтому сегодняшний товарищеский матч нельзя назвать показательным. Конечно, преимущество россиян было видно невооружённым глазом, но всё-таки игра наших ребят ещё была сырой – много брака, риска и передач, которые с более сильными соперниками вряд ли пройдут.



Даже при этом заметно выделялось не первое или второе звено, а третье сочетание, где игроки не пытались всё сделать сами, а играли в пас (отметим, что к третьему периоду стало появляться взаимодействие и в первых двух звеньях). Марченко оформил натуральный хет-трик, и все голы забил в пустые углы, настолько красивыми и издевательскими были передачи Морозова (а в первом случае – Пыленкова). Кирилл продолжает ударный декабрь, хорошо бы, чтобы эту энергию и результативность он сохранил и непосредственно на МЧМ. Радует и Подколзин, у которого на Суперсерии многие вещи не получались.



Активно играли защитники – конечно, больше всех Романов, Замула, Галенюк и Мисюль, но и остальные по возможности подключались. Опять же, сегодняшний матч в принципе располагал к большей свободе и вольностям, в Остраве наверняка играть будут строже.

Состав сборной России U20 на матч с Казахстаном

Мифтахов (Исаев);



Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;



Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;



Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;



Малышев, Ртищев – Соркин – Круглов, Комиссаров.

Сборная России разгромила Казахстан в товарищеском матче перед МЧМ-2020

Кого могут отцепить

Максимальный состав на МЧМ – 20 полевых игроков и два вратаря. К началу турнира надо заявить как минимум 17 человек (включая двух вратарей). Уже сейчас можно порассуждать о том, кто останется за бортом итоговой заявки россиян. Будем исходить из того, что Брагин практически всегда берёт полные четыре пятёрки, то есть восемь защитников и 12 нападающих. По вратарям всё уже определено, по первым трём звеньям, в принципе, тоже, остаётся 10 человек на оставшиеся пять мест.

Хотя, не стоит забывать, как в последний момент от МЧМ отцепляли Дениса Гурьянова, за то, что в ничего не значащем матче с датчанами он не сдержал эмоций и получил глупые «5+20». Так что, конечно, место ещё никому не гарантировано, но будем надеяться, что в этот раз сборная обойдётся без эксцессов.

«Группа серьёзная, матчи с Канадой и США пойдут на пользу». Интервью с Брагиным перед МЧМ Выбор состава, подготовка к турниру, появление Ларионова и Хабибулина – в большом интервью с главным тренером молодёжной сборной России.

Вне заявки сегодня остались защитники Телегин, Зоркин, Гордеев и нападающие Грошев и Шабловский (не считая вратаря Аскарова). Думается, у оставшихся нападающих минимальные шансы сыграть на МЧМ. Шабловский проигрывает тому же Комиссарову тем, что он – крайний, а не центр, но ещё может попробовать создать конкуренцию Круглову. Правда, за динамовца говорит то, что он и сам может сыграть в центре, да и в КХЛ у него больше опыта (и даже, как отмечал Брагин, есть голы). А Грошеву всего 17 лет, и его время должно прийти в следующем году. Комиссаров, хоть и был заявлен 13-м нападающим, выходил вместо Соркина в третьем периоде, имеет лучшую статистику на точке и так же, как и одноклубник, играет в меньшинстве. Кого-то из трёх защитников Брагин наверняка проверит со Словакией, более высокие шансы у Телегина с Гордеевым.