Квартальнов — об отсутствии Ткачёва: ждите официальной информации

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, почему нападающий Владимир Ткачёв не приехал с командой на выездной матч с «Салаватом Юлаевым» в Давос.



«Ждите официальной информации, давайте поиграем в хоккей», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что «Ак Барс» планирует обменять Ткачёва в ярославский «Локомотив».



В текущем регулярном чемпионате КХЛ Ткачёв провёл только 25 матчей из-за перенесённой травмы. Всего форвард записал на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. В среднем Ткачёв проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.



Ткачёв всю карьеру в КХЛ отыграл в «Ак Барсе».

Система Квартальнова снова перемолола «кровинушку» «Ак Барса». Ткачёв едет в Ярославль? Обмен, который никого не должен удивить.