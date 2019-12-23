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Квартальнов — об отсутствии Ткачёва: ждите официальной информации

Квартальнов — об отсутствии Ткачёва: ждите официальной информации
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, почему нападающий Владимир Ткачёв не приехал с командой на выездной матч с «Салаватом Юлаевым» в Давос.

«Ждите официальной информации, давайте поиграем в хоккей», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что «Ак Барс» планирует обменять Ткачёва в ярославский «Локомотив».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Ткачёв провёл только 25 матчей из-за перенесённой травмы. Всего форвард записал на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. В среднем Ткачёв проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.

Ткачёв всю карьеру в КХЛ отыграл в «Ак Барсе».

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