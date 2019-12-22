Система Квартальнова снова перемолола «кровинушку» «Ак Барса». Ткачёв едет в Ярославль?

Сразу из нескольких источников поступает информация, что форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв будет обменян из казанского клуба. «Чемпионату» стали известны и некоторые подробности сделки: хоккеист отправится в Ярославль, а в обратном направлении проследуют игроки «Локомотива» Николай Аверин и Степан Санников.



Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после игры с «Сибирью» эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. «Обмен Ткачёва в «Локомотив»? Давайте я никакие слухи комментировать не буду. Владимир в команде, он готовится», — заявил тренер «Ак Барса». Впрочем, понятно, что до окончательного завершения сделки официальные лица вряд ли бы стали её комментировать. А между тем, этот обмен – дело практически решённое, и он вполне в духе нынешнего «Ак Барса».

Квартальнов не стал возиться с Ткачёвым

Позапрошлый сезон в Казани стал лучшим для Владимира Ткачёва на взрослом уровне. Он добился существенного прогресса под руководством Зинэтулы Билялетдинова, стал лучшим российским игроком «Ак Барса» по статистике и настоящим духовным лидером команды. Его вклад в третий Кубок Гагарина казанцев был огромным, про Ткачёва вновь заговорили в контексте отъезда в НХЛ, но у Владимира действовал ещё один год контракта с «Ак Барсом». Мог Ткачёв сыграть и за сборную России на ОИ-2018 и чемпионате мира в том же году, но оба раза был отцеплен в последний момент. Говорили, что не из-за неправильной клубной прописки.



Прошлый сезон Ткачёв, как и весь «Ак Барс», провёл значительно хуже. У Владимира пропала результативность, он стал приносить меньше пользы команде. Билялетдинов отсылал журналистов с вопросами к самому Ткачёву, но в конце сезона всё стало, в общем-то, понятно. Потух сам Зинэтула Хайдярович, и вместе с ним былую яркость растеряли и многие казанские хоккеисты, крайне зависимые от системы «Ак Барса» и его казавшегося вечным наставника.

Владимир Ткачёв Фото: РИА Новости

Возможно, именно поэтому новый тренер казанцев Дмитрий Квартальнов выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с Ткачёвым, которому, как и всему «Ак Барсу», требовалась перезагрузка. По крайней мере, Квартальнов не противился тому, что казанцы сделали квалификационное предложение Владимиру. В результате Квартальнов и Ткачёв подписали договоры с «Ак Барсом» в один день, а начало регулярки как будто бы дало понять, что Дмитрию Вячеславовичу удалось оживить игрока. Ткачёв вновь стал важной частью команды, стабильно набирал очки и помогал «Ак Барсу» побеждать. Забивал маловато, но в нынешней Казани в принципе не найти топовых снайперов. Ответственность за результат равномерно размазана по всему ростеру, и в этом и есть сила «Ак Барса» при Квартальнове.

Квартальнов – идеальный тренер для эпохи жёсткого потолка. Ему не нужны звёзды Праздник от белорусов, вратарские миграции и новая молодая звезда – в итогах недели КХЛ.

Очевидно, Ткачёв устраивал тренера, а потом в Магнитогорске случилась серьёзная травма. Владимир на носилках покинул уральский лёд, пропустил больше месяца, а когда вернулся, то оказался бледной тенью самого себя. А в команде Квартальнова это приговор.

Надо понимать, что Дмитрий Вячеславович – очень жёсткий тренер. Он не будет нянчиться с опытным игроком, если тот перестал приносить результат. Уж тем более, он не будет смотреть на какие-то прошлые заслуги, даже если этот хоккеист много значит для франшизы. Он усадит в запас, не обращая внимания на фамилию и статус, а вместо него лучше введёт нескольких молодых ребят. Возиться с ними Квартальнов просто обожает, и это не секрет.



Система этого тренера беспощадна. Например, она не пожалела Игоря Ожиганова, которого Квартальнов лично хотел видеть в «Ак Барсе», но затем быстро разочаровался в российском защитнике. Перемолола она и Эмиля Гарипова, настоящего «барса» по рождению и по духу. Теперь, кажется, после десяти лет в системе «Ак Барса» столицу Татарстана покидает и Ткачёв.

«Увидел ребят в зелёной форме на другой стороне. Лишь тогда осознал, что я не в «Ак Барсе» Эмиль Гарипов – о травме и операции, переходе из «Ак Барса» в «Авангард», жизненной философии и работе с Билялетдиновым и Мойсаненом.

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Этим Квартальнов разительно отличается от многих (если не всех) тренеров в КХЛ. У него не существует неприкосновенных. «Ты ошибаешься – ты не играешь. Ты не лёг под шайбу – ты не выходишь на следующий матч. У Квартальнова все выкладываются из-за страха потерять место в составе», — рассказал Эмиль Гарипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату», и эти слова наиболее ярко характеризуют тренерское видение Дмитрия Вячеславовича. Возможно, прозвучит грубо, но хоккеисты для Квартальнова – расходный материал. Как только кто-то перестаёт приносить пользу, то попадает в опалу тренера, и либо садится в запас (как, например, ещё один любимец казанской публики Артём Лукоянов), либо для него ищется вариант обмена. Никаких поблажек и скидок.



Наверное, такая манера поведения тренера по отношению к своим подопечным не всем по душе. В «Ак Барсе» так и вовсе при Билялетдинове привыкли к другому. Зинэтула Хайдярович всегда бережно и уважительно относился к людям, занимался воспитанием игроков на льду и вне его, умел проявить терпение, которое часто вознаграждалось в самой важной части сезона. Квартальнов – совсем другой, но зато в его командах никогда нет любимчиков или «шабашников».

Фото: РИА Новости

Ткачёв – не «шабашник», но сейчас сложилась такая ситуация, что он не стал важным винтиком в системе Квартальнова, тренер потерял к нему интерес и готов с Владимиром расстаться. Тем более что есть весьма привлекательный вариант обмена для тренера казанцев. Если этот трейд состоится в том виде, в котором он подаётся сейчас, то вниз по течению Волги отправятся Степан Санников и Николай Аверин. Первый – признанный трудяга, с которым Квартальнов работал ещё в «Сибири» и хотел видеть Санникова даже в ЦСКА. Второй – довольно молодой защитник, много игравший у Квартальнова в «Локомотиве», но в новом сезоне потерявший место в составе ярославцев.



В этом обмене весь Дмитрий Вячеславович. Он готов отдать мастеровитого, креативного, но слегка сдавшего хоккеиста, за ярко выраженного ролевика и перспективного на его взгляд молодого игрока. Кроме того, как и в случае с обменом Ожиганова, «Ак Барс» в этой сделки потеряет одного хоккеиста, а приобретёт двух. Казанцы удлинят и без того не короткую скамейку, и это тоже очень в стиле Квартальнова, привыкшего брать количеством.

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Так что, с точки зрения нынешнего «Ак Барса», обмен более чем логичен. Система Квартальнова «съела» игрока, много лет отдавшего клубу, но, знаете, я вовсе не удивлюсь, если однажды Дмитрий Вячеславович решит, что ему больше не нужен спортсмен года в Татарстане Данис Зарипов. Такой уж подход у тренера, и пока его «Ак Барс» лидирует в чемпионате КХЛ, нет никакого права его критиковать.



Вряд ли уход из казанского клуба станет трагедией для Владимира Ткачёва, но здесь самое главное, чтобы талантливый хоккеист нашёл себя в новой команде. В «Локомотиве», где ценят креатив и мастерство, где есть игроки, подходящие Ткачёву по игровому мышлению, у него может получиться, да и банальная смена обстановки должна пойти на пользу.