Курносов: к Умарку нужен особый подход. Ведём с ним диалог по контракту
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о нападающем уфимской команды Линусе Умарке. Форвард ранее заявил, что может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
«Умарк не первый раз говорит, что уедет после сезона. У него контракт до конца года, мы ведём диалог – посмотрим, что получится. На определённых этапах про Умарка говорили жёстко многие бывшие хоккеисты и эксперты, но Линус – лидер команды, игрок, к которому требуется особый подход. Мы надеемся и ждём, что его лучшие игры в этом сезоне впереди. Не нужен кнут? У любого тренера есть кнут и пряник, это вопрос к тренерам, как они управляют», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск
- 23 декабря 2019
-
13:57
-
13:49
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:32
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:27
-
11:44
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:31
-
08:15
-
05:51
-
03:58
-
02:50
-
01:59
- 22 декабря 2019
-
23:45
-
23:11
Партнерский контент