Курносов: к Умарку нужен особый подход. Ведём с ним диалог по контракту

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о нападающем уфимской команды Линусе Умарке. Форвард ранее заявил, что может покинуть клуб по окончании текущего сезона.



«Умарк не первый раз говорит, что уедет после сезона. У него контракт до конца года, мы ведём диалог – посмотрим, что получится. На определённых этапах про Умарка говорили жёстко многие бывшие хоккеисты и эксперты, но Линус – лидер команды, игрок, к которому требуется особый подход. Мы надеемся и ждём, что его лучшие игры в этом сезоне впереди. Не нужен кнут? У любого тренера есть кнут и пряник, это вопрос к тренерам, как они управляют», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск