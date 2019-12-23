Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Курносов: к Умарку нужен особый подход. Ведём с ним диалог по контракту

Курносов: к Умарку нужен особый подход. Ведём с ним диалог по контракту
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о нападающем уфимской команды Линусе Умарке. Форвард ранее заявил, что может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

«Умарк не первый раз говорит, что уедет после сезона. У него контракт до конца года, мы ведём диалог – посмотрим, что получится. На определённых этапах про Умарка говорили жёстко многие бывшие хоккеисты и эксперты, но Линус – лидер команды, игрок, к которому требуется особый подход. Мы надеемся и ждём, что его лучшие игры в этом сезоне впереди. Не нужен кнут? У любого тренера есть кнут и пряник, это вопрос к тренерам, как они управляют», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019