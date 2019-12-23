«Локомотив» подтвердил обмен Н. Аверина и Санникова в «Ак Барс» на Ткачёва

Ярославский «Локомотив» подтвердил крупный обмен с казанским «Ак Барсом». В Ярославль отправился нападающий Владимир Ткачёв, взамен которого казанский клуб получил защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.



В текущем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний Ткачёв провёл только 25 матчей из-за перенесённой травмы. Всего форвард записал на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. В среднем Ткачёв проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.



29-летний Санников в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Степан не принимал участия в матчах «Локомотива» с 26 ноября из-за травмы, однако должен вернуться в строй до нового года.



23-летний Аверин в сезоне-2019/20 сыграл только 15 матчей за главную команду, набрав 1 (1+0) очко. Значительную часть сезона также провёл в ВХЛ в составе «Бурана», где в 11 матчах сделал три результативные передачи.

Система Квартальнова снова перемолола «кровинушку» «Ак Барса». Ткачёв едет в Ярославль? Обмен, который никого не должен удивить.