«Локомотив» подтвердил обмен Н. Аверина и Санникова в «Ак Барс» на Ткачёва

Ярославский «Локомотив» подтвердил крупный обмен с казанским «Ак Барсом». В Ярославль отправился нападающий Владимир Ткачёв, взамен которого казанский клуб получил защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний Ткачёв провёл только 25 матчей из-за перенесённой травмы. Всего форвард записал на свой счёт 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафного времени. В среднем Ткачёв проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.
29-летний Санников в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Степан не принимал участия в матчах «Локомотива» с 26 ноября из-за травмы, однако должен вернуться в строй до нового года.
23-летний Аверин в сезоне-2019/20 сыграл только 15 матчей за главную команду, набрав 1 (1+0) очко. Значительную часть сезона также провёл в ВХЛ в составе «Бурана», где в 11 матчах сделал три результативные передачи.
- 23 декабря 2019
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