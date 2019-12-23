КХЛ дисквалифицировала защитника «Витязя» Головкова на три матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Витязя» Игоря Головкова на три матча, информирует пресс-служба организации.

Головков заработал удаление до конца встречи в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:6). После матча главный тренер «Витязя» Михаил Кравец сказал, что Головкова удалили за то, что он облил водой лайнсмена.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Витязь» — ЦСКА. Время – 51:11.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Игоря Головкова по п. 1.32. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Мешает или наносит вред проведению игры), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении пресс-службы КХЛ.