Вынесенный матч КХЛ в Швейцарии посетили 4264 зрителя, что составляет 60% от вместимости

В Давосе проходит вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». После двух периодов счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч, проходящий под эгидой KHL World Games, посетили 4264 зрителя, что составляет 60% от вместимости арены «Айсштадион Давос». Стадион вмещает 7080 зрителей.

В первом периоде в составе уфимской команды отличились Линус Умарк и Дмитрий Кугрышев. Шайбы «Салавата» разделили 64 секунды. За номинальных гостей забили Мэттью Фрэттин и Виктор Тихонов. Во втором отрезке Альберт Яруллин вывел «Ак Барс» вперёд, однако форвард «Салавата» Эдуард Гиматов восстановил равновесие, реализовав большинство.