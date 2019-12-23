Вынесенный матч КХЛ в Швейцарии посетили 4264 зрителя, что составляет 60% от вместимости
В Давосе проходит вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». После двух периодов счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч, проходящий под эгидой KHL World Games, посетили 4264 зрителя, что составляет 60% от вместимости арены «Айсштадион Давос». Стадион вмещает 7080 зрителей.
В первом периоде в составе уфимской команды отличились Линус Умарк и Дмитрий Кугрышев. Шайбы «Салавата» разделили 64 секунды. За номинальных гостей забили Мэттью Фрэттин и Виктор Тихонов. Во втором отрезке Альберт Яруллин вывел «Ак Барс» вперёд, однако форвард «Салавата» Эдуард Гиматов восстановил равновесие, реализовав большинство.
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- 23 декабря 2019
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