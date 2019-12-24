Цулыгин: победы всегда важны. До этого «Салават» проигрывал в концовках

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги вынесенного матча с «Ак Барсом» в Давосе, в котором с минимальным перевесом одержали победу уфимские хоккеисты – 4:3 ОТ.
«Четыре матча с «Ак Барсом» — нормально, шесть – многовато. Но куда им деваться? Надо выходить и набирать очки. Хоккей – это не только работа, но и удовольствие для ребят. Вам со стороны виднее, но мне кажется, что обе команды бились и показали хороший хоккей. Метсола, как и Панин, сегодня не сыграл из-за болезни. На Кубок Шпенглера он вряд ли приедет. Мы проконсультируемся с доктором и решим, кто останется в Давосе, а кто вернётся восстанавливаться в Уфу. Победы всегда важны, приносят эмоции. У нас до этого были неплохие игры, но мы проигрывали в концовках, в одну шайбу. У каждого в большинстве есть свои обязанности. Гиматов играет на пятаке и у него получается», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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